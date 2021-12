Land fördert Kliniken mit 1,4 Millionen

Die Kliniken in Mülheim bekommen vom Land Corona-Hilfen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Mit dem Geld will das Land Investitionen fördern, zum Beispiel in kleinere Umbauten, wie die Einrichtung von Isolierzimmern oder die Anschaffung von medizinischen Geräten und raumlufttechnischen Anlagen.

