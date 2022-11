Lage auf dem Arbeitsmarkt stabil

Insgesamt sind 7.249 Personen in Mülheim in diesem Monat arbeitslos. Damit ist die Quote um ein Prozent im Vergleich zu letztem Monat gestiegen. Jedoch ist auch ein Blick auf die Lage im letzten Jahr nötig: Im Oktober 2021 waren es 4,1 Prozent weniger Arbeitslose. Bei denjenigen, die in der Arbeitslosenversicherung sind, sind es 2 mehr als noch im September. Die Jugendarbeitslosigkeit ist fast gleich geblieben – hier sind es zwei Arbeitslose unter 25 mehr, die dazu gekommen sind. Die Quote beträgt 4,1 Prozent.

Bei den Langzeitarbeitslosen gibt es einen stärkeren Rückgang zum letzten Jahr - hier sind es 254 weniger. Gleichzeitig gibt es bei den arbeitslosen Ausländern aber 466 mehr als im Vorjahr.