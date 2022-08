Längster Stau der Sommerferien auf A3

Die Verkehrsexperten zählten zwar fast 14.000 Staus in dieser Zeit in NRW. Die Belastung habe im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich abgenommen. Grund dafür soll auch sein, dass wieder mehr Menschen mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind. Am staureichsten waren laut Bilanz das erste und das letzte Ferienwochenende. Den längsten Stau registrierte der ADAC bei uns in der Gegend, und zwar am vergangenen Freitag auf der A3 Richtung Arnheim zwischen dem Kreuz Ratingen-Ost und dem Anschluss Dinslaken-Süd. Die meisten Staumeldungen im Überblick:





A3 (1.435), A1 (1.295), A43 (1.192), A45 (1.134), A40 (1.001), A42 (953) und A2 (939).