Ladenkirche lädt zum Selbsthilfe-Café ein

Wer dabei sein möchte, kann sich in entspannter Atmosphäre austauschen, heißt es. Das Selbsthilfe-Café findet von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in den dem Räumen in der Kaiserstraße 4 statt. Thema wird dieses Mal „Vielfalt in der Selbsthilfe“ sein und Stärkung gegen menschenfeindliche Gedanken und Gesinnungen. Das Selbsthilfe-Büro bitte darum, sich vorher anzumelden:





Tel.: 0208-300 48 14

E-Mail: selbsthilfe-muelheim@paritaet-nrw.org





Alle Infos zum Thema Selbsthilfe in Mülheim gibt es hier.