Mehr Unterstützung für Stalking-Geschädigte

Im Ruhrgebiet gründen sich gerade zwei Selbsthilfegruppen für Stalking-Opfer. In Dortmund ist so eine Gruppe im Aufbau. In Essen findet am Freitag (26.1.) ein Auftakttreffen statt.

© Ingo Otto / FUNKE Foto Services (Symbolfoto)