Kuriosum in Down Under: Demokratiewurst am Wahltag

Canberra (dpa) - Der verführerische Duft brutzelnder Würstchen ist in Australien fester Bestandteil jeder Wahl. Traditionell steht vor vielen Wahllokalen ein Grill, an dem sich die Bürger mit einer Art Hot Dog (Bratwurst im weichen Brötchen mit Zwiebeln, Senf und Ketchup) stärken können: dem sogenannten «Democracy Sausage».

Die Tradition ist mittlerweile auch weit über die Grenzen von Down Under hinaus beliebt: Selbst auf der australischen Forschungsstation Casey Station in der Antarktis sollte es für die Wissenschaftler nach der telefonischen Stimmabgabe Demokratiewürstchen geben.

Heutzutage gibt es auch vegetarische Alternativen und Stände mit Kaffee und Kuchen. Bei den Grillfesten sammeln Schulen und Gemeindegruppen Spenden für wohltätige Zwecke.

«Vergesst nicht, Eure Gemeinde zu unterstützen und Euch eine Demokratiewurst oder ein Stück Kuchen zu holen, wenn ihr da seid!», schrieb die australische Wahlkommission auf X. Rund 18 Millionen Australier sind aufgerufen, bis zum Abend ein neues Parlament zu wählen.

Woher stammt der Begriff?

Laut dem Museum of Australian Democracy entstand der Begriff Demokratiewurst um das Jahr 2010 herum, als auf einer Webseite alle Wahllokale mit Grillstand in Brisbane aufgelistet wurden. Der Ausdruck wurde schnell zum Hit und 2016 vom Australian National Dictionary zum Wort des Jahres gekürt. Für die aktuelle Abstimmung erstellten freiwillige Helfer eine landesweite Karte, auf der mehr als 2.500 Grill-Stände markiert sind.

Während das Wort relativ neu ist, gehören die Leckerbissen selbst schon seit vielen Jahren zu jedem Urnengang. Das hat auch damit zu tun, dass es in Australien eine Wahlpflicht gibt und deshalb immer großer Andrang herrscht. Die Barbecues für Wohltätigkeitszwecke sind somit äußerst lukrativ. Die Grillwürstchen seien «praktisch Teil der australischen Verfassung», witzelten Freiwillige der Webseite «Democracy Sausage» auf X.