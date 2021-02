Kunstmuseum macht erst 2022 wieder auf

In dem denkmalgeschützten Gebäude starten jetzt nach und nach der Innenausbau und die Arbeiten für den neuen Brandschutz. Schadstoffe wie Asbest im Putz und in der Deckenverkleidung sind mittlerweile beseitigt, genauso wie die alte Haustechnik. Arbeiten an Fenstern, Fassaden und Dach laufen weiter. Das Museum bekommt viel moderne Technik wie zum Beispiel ein digitales Besuchermanagementsystem und eine digital gesteuerte Elektro- und Lüftungstechnik. Sobald alles fertig ist, kann erst mal die Verwaltung des Kunstmuseums wieder in die Alte Post ziehen. Dann kommen nach und nach die Kunstobjekte zurück. Das geht aber nur, wenn die neue Klimatechnik einwandfrei funktioniert. Die Sanierung des Kunstmuseums kostet rund 10,2 Millionen Euro.