Kundgebung im Autokinoformat

Der Deutsche Gewerkschaftsbund bereitet sich auf seine Kundgebung am Tag der Arbeit vor. Diese wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie im Autokinoformat über die Bühne gehen. Treffpunkt ist morgen am 1. Mai um 11 Uhr auf dem Parkplatz 10 der Messe Essen.

© shutterstock.com