Künstlerbesuch: Yvonne Catterfeld

Ihr neues Album: Eine neue Yvonne Catterfeld?

Angefangen als deutsche Singer und Songwriterin, singt Yvonne Catterfeld mittlerweile auf Englisch. Ihre Musik von heute hat kaum noch etwas mit der Musik von früher zu tun. Im Interview mit uns sagt sie, dass sie es einfach mag, neue Musikrichtungen auszuprobieren. Unter anderem hat sie sich bei ihrem neuen Album auch vom Radio inspirieren lassen. In ihrem neuen Album geht es vor allem darum, um in Bewegung zu kommen und weniger zu hinterfragen und einfach durchzustarten.

Ihre neue Tour: "Alle sollen tanzen"!

Ihre neue Tour "Move", bei der Yvonne unter anderem nach Köln kommt, wird deutlich anders als vorherige Auftritte. Sie will, wie der Albumname verrät, ihr ganzes Publikum zum Tanzen bringen. Damit das gelingt, musste sie sogar ihre Band aufstocken. Sie braucht neben ihrer Stimme treibende Beats, um das ganze Publikum in Bewegung zu versetzen. Wer spätestens jetzt Lust darauf bekommen hat, kann sich noch Tickets für das Konzert in Köln kaufen.

Nicht nur Musikerin... Yvonne Catterfeld ist auch Jurorin beim ESC Vorentscheid.

Doch Yvonne Catterfeld macht nicht nur Musik. Sie ist Schauspielerin und war auch Jurorin beim Vorentscheid des ESC. Im Interview erklärt sie, dass sie total Spaß hatte, aber auch ordentlich unter Druck stand. Vor allem in späteren Runden habe sich die Meinung der Juroren sehr unterschieden. Dort arbeitete sie unteranderem auch mit Stefan Raab zusammen. Dieser begleitete Yvonne Catterfeld schon in ihrer Anfangsphase und sei sowohl vor als auch hinter der Kamera ein super angenehmer Typ.

Das Musikvideo zu Ihrem Song "Hands on Me"