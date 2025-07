Künstlerbesuch: David Guetta

© RADIO NRW

Ein 80er-Klassiker im neuen Soundgewand

Mit "Together" bringt David Guetta eine Hommage an die 80er auf die Tanzflächen - inklusive frisch eingesungener Vocals von Bonnie Tyler. Die Idee zum Song entstand aus einem Social-Media-Fund: Guetta entdeckte einen talentierten jungen Musiker auf Instagram, mit dem er schließlich die Neuinterpretation entwickelte. Die Produktion orientiert sich klanglich stark am Original und versprüht bewusst den analogen Charme vergangener Jahrzehnte.

Ein Soundtrack für mehr Miteinander

Für Guetta steht bei "Together" vor allem die positive Energie im Vordergrund. In einer Zeit voller Unsicherheit wolle er mit dem Song ein Gefühl von Verbundenheit schaffen. "Hände in die Luft und alle umarmen" - so beschreibt er selbst die Stimmung der Single. Die Botschaft: Musik kann Menschen verbinden, unabhängig von Herkunft, Alter oder Situation.

Neuer Song, neue Show - und noch mehr in Planung

Neben dem Release von "Together" steht Guetta kurz vor seinem bisher größten Deutschland-Konzert in Düsseldorf. Er verspricht eine Show mit beeindruckender Produktion und ganz viel Partystimmung. Und auch nach "Together" geht es weiter: Der Superstar-DJ arbeitet bereits an neuen Tracks - in seinem Studio auf Ibiza, wo der kreative Prozess niemals stillsteht.

"Together" von David Guetta im Live-Video