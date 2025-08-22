© RADIO NRW

Seinen Durchbruch schaffte Tony Bauer aus Duisburg im Jahr 2022. Mittlerweile ist der Comedian deutschlandweit bekannt und ist mit seiner Tour "Fallschirmspringer" überall unterwegs und bringt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen.

Das Soloprogramm "Fallschirmspringer"

In seinem Soloprogramm "Fallschirmspringer" verarbeitet Tony Bauer seine Krankheitsgeschichte. Der Titel bezieht sich auf eine Beschreibung seines Arztes, der ihm als Kind sagte, er sei wie ein Fallschirmspringer - in dem Sinne, dass er lebenslang seinen "Schirm" - einen Rucksack mit Infusionszufuhr - bei sich tragen müsse. Dieser Rucksack ist ein ständiger Begleiter, über ihn wird er künstlich ernährt. Die Programmtitel-Hommage ist dabei eine Referenz an jenen Arzt, dem er sein Leben verdankt.

Die Krankheit Kurzdarmsyndrom

Tony Bauer leidet an einem Kurzdarmsyndrom: Seit einem schweren chirurgischen Eingriff in seiner Kindheit - bei dem ein Großteil des Dünndarms entfernt wurde - ist er dauerhaft auf parenterale Ernährung angewiesen. Dafür trägt er einen Rucksack mit einem Infusionsbeutel, verbunden über einen Schlauch. In der Vergangenheit war er mehrere Male im Koma, er litt unter Erblindung und weiteren gesundheitlichen Komplikationen. Trotz dieser Erkrankung tritt er offen damit auf und verabschiedete sich etwa bei der RTL-Show "Let’s Dance" auch bewusst mit entblößtem Hautteil, um seine Krankheit nicht zu verstecken.

Sein guter Freund Hassan

Im Interview mit Sascha Faßbender kommt Tony auch auf seinen guten Freund Hassan zu sprechen, der auch Teil seines Programms ist. Er bestätigt, dass es diese Person wirklich gibt, häufig im Publikum sitzt und wahrscheinlich der größte Kritiker vom Comedian ist. Aber auf eine lustige Art und Weise, wie sich herausstellt.

Tony Bauer tritt in den kommenden Monaten noch in zahlreichen NRW-Städten auf. Hier findet ihr eine Übersicht all seiner Termine.

Autoren: Sascha Faßbender & Joachim Schultheis



