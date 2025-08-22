Navigation

Künstlerbesuch: Tony Bauer

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 12:10

Im Interview erzählt Comedian Tony Bauer von seiner Oma und seinem Opa und was er immer mit ihnen macht. Natürlich gehts auch um seine laufende Tour "Fallschirmspringer".


Comedian Tony Bauer steht bei der Sonderausgabe der Prosieben Fernsehsendung "TV Total XXL" in der Lanxess Arena. Die Folge wurde am 31.08.2024 ausgestrahlt.
© picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd
© RADIO NRW

Seinen Durchbruch schaffte Tony Bauer aus Duisburg im Jahr 2022. Mittlerweile ist der Comedian deutschlandweit bekannt und ist mit seiner Tour "Fallschirmspringer" überall unterwegs und bringt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen.

Das Soloprogramm "Fallschirmspringer"

In seinem Soloprogramm "Fallschirmspringer" verarbeitet Tony Bauer seine Krankheitsgeschichte. Der Titel bezieht sich auf eine Beschreibung seines Arztes, der ihm als Kind sagte, er sei wie ein Fallschirmspringer - in dem Sinne, dass er lebenslang seinen "Schirm" - einen Rucksack mit Infusionszufuhr - bei sich tragen müsse. Dieser Rucksack ist ein ständiger Begleiter, über ihn wird er künstlich ernährt. Die Programmtitel-Hommage ist dabei eine Referenz an jenen Arzt, dem er sein Leben verdankt.

Die Krankheit Kurzdarmsyndrom

Tony Bauer leidet an einem Kurzdarmsyndrom: Seit einem schweren chirurgischen Eingriff in seiner Kindheit - bei dem ein Großteil des Dünndarms entfernt wurde - ist er dauerhaft auf parenterale Ernährung angewiesen. Dafür trägt er einen Rucksack mit einem Infusionsbeutel, verbunden über einen Schlauch. In der Vergangenheit war er mehrere Male im Koma, er litt unter Erblindung und weiteren gesundheitlichen Komplikationen. Trotz dieser Erkrankung tritt er offen damit auf und verabschiedete sich etwa bei der RTL-Show "Let’s Dance" auch bewusst mit entblößtem Hautteil, um seine Krankheit nicht zu verstecken.

Sein guter Freund Hassan

Im Interview mit Sascha Faßbender kommt Tony auch auf seinen guten Freund Hassan zu sprechen, der auch Teil seines Programms ist. Er bestätigt, dass es diese Person wirklich gibt, häufig im Publikum sitzt und wahrscheinlich der größte Kritiker vom Comedian ist. Aber auf eine lustige Art und Weise, wie sich herausstellt.

Tony Bauer tritt in den kommenden Monaten noch in zahlreichen NRW-Städten auf. Hier findet ihr eine Übersicht all seiner Termine.

Autoren: Sascha Faßbender & Joachim Schultheis


Weitere Meldungen

David Guetta

Künstlerbesuche David Guetta über seine neue Single "Together", die Zusammenarbeit mit Bonnie Tyler und warum der Track genau jetzt gebraucht wird.

DJ David Guetta steht bei seinem Konzert anlässlich der Taufe für die neue AIDAnova an der Meyer Werft mit ausgestreckten Armen feiernd auf der Bühne.

Nico Santos im Interview über Heimat-Gefühle und Sommerpläne

Künstlerbesuche Pünktlich zur Veröffentlichung seiner neuen Single haben wir Nico Santos zum Interview eingeladen. Mit Johanna Tänzer spricht er nicht nur über Musikalisches.

Nico Santos, Popstar aus Deutschland, ist auf dem Foto mit Blick in die Kamera zu sehen

The BossHoss stellen Single mit Arnie Schwarzenegger vor

Künstlerbesuche Auch in 2025 steht im Hause BossHoss viel Spektakuläres an. Mit Alec haben wir, pünktlich zur Veröffentlichung ihrer neuen Single, gesprochen.

Die Musiker Alec Völkel alias "Boss Burns" (l) und Sascha Vollmer alias "Hoss Power" der Band The BossHoss am Rande eines dpa-Interviews
skyline