Mit "Long Player" feiern Die Fantastischen Vier 35 Jahre im Musikbusiness und zeigen, dass sie es immer noch drauf haben. Das Album dreht sich um Zeit, Vergänglichkeit und den Spaß am Leben. Songs wie "44 Tausend" und "Wie weit" nehmen uns mit zurück in die 80er und 90er, während "Bestandsaufnahme" existenzielle Fragen stellt. Trotz aller Zweifel sagen die Fantas klar: "Aufhören? Noch lange nicht!". Wir sprechen über all das am Freitag und stellen eventuell auch die wichtigste Frage: Wem gehört der nackte Hintern im Musikvideo zu "Wie weit"?

Auch die jüngste Tochter mag das neue Album

Das neue Album kommt trotz der nostalgischen Vibes auch gut bei den ganz Jungen an. Zumindest in der eigenen Familie erzählt Smudo Moderatorin Laura Potting im Interview. Er hat seiner schlecht gelaunten Tochter das Album auf dem Weg zum Ponyreiten vorgespielt. Danach war die Laune deutlich besser als am Anfang. Dann kamen die beiden noch auf Hobbies zu sprechen. Bandkollege Thomas D hat sich einen Bagger gekauft und gräbt damit Löcher zum Ausgleich. Smudo will es da ruhiger angehen. Er würde gerne wieder mehr Schach spielen. Er war mal richtig gut, verrät er.

Der aktuelle Song "Wie weit" vom neuen Album "Long Player"