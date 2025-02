Künstler wollen Kröten schützen

In Speldorf sollen Krötenfiguren am Straßenrand für mehr Aufmerksamkeit bei Autofahrern sorgen. Hinter den Figuren steckt ein Projekt von zwei jungen Künstlern. Sie wollen jetzt in der Zeit der Krötenwanderung das Leben dieser Tiere schützen. Aktuell werden viele Kröten auf ihrer Wanderung von Autos überfahren.

© Felix Flick