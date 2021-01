Krisenstab meldet acht weitere Corona-Tote

Der Krisenstab der Stadt meldet heute acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (Stand 6:00 Uhr). Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie in Mülheim auf 123. Als nachweislich und akut infiziert gelten heute 272 Menschen in unserer Stadt. 470 Mülheimer befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Insitut in Mülheim heute bei rund 117.