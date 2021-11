Krisenstab klärt über Drittimpfung auf

Aktuell gilt die Empfehlung unter anderem für Menschen, die 70 Jahre und älter sind sowie für einige andere Gruppen. Man werde niemanden abweisen, sofern die letzte Impfung mindestens sechs Monate zurück liegt. Derzeit arbeite man an einem eigenen Buchungssystem für Impfungen. "Wir hoffen, dass dies kurzfristig klapp", heißt es. Seit das Impfzentrum geschlossen ist, kann die Stadt nicht mehr auf das System der Kassenärztlichen Vereinigung zurückgreifen. An den verschiedenen Impfstellen im Stadtgebiet kommt man derzeit nur ohne Termin an eine Impfung, sowohl was Erst-, Zweit als auch Drittimpfung angeht. Erste Anlaufstelle sind aber weiterhin die impfenden Ärzte.