Kreuz Kaiserberg: Teilsperrung für ein Jahr

In dieser Zeit wird gleich an mehreren Brücken im Autobahnkreuz gearbeitet. Der Verkehr wird in großem Bogen über A59 und A524 umgeleitet. Kurzfristig ist der Abschnitt schon ab morgen Abend (20.2.) dicht. Um 21 Uhr wird die A40 Richtung Essen ab dem Autobahnkreuz Duisburg dicht gemacht. Die Autobahn GmbH montiert Leitplanken. Außerdem wird die Fahrbahndecke neu gemacht. Montagfrüh um 5 Uhr sollen die Fahrbahnen wieder freigegeben werden. Direkt im Anschluss, in den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch können wir dann im Autobahnkreuz nicht von der A3 Richtung Köln auf die A40 Richtung Essen auffahren.