Krankenhäuser untersagen Besuche

Selbstverständlich seien Besuche von Angehörigen und Freunden im Krankenhaus wichtig, so das KKO. Gleichzeitig trage man aber eine große Verantwortung für Patienten und Mitarbeiter. In den evangelischen Krankenhäusern in Oberhausen und Mülheim darf nur noch ein Besucher pro Patient und pro Tag kommen. Dieser muss sich außerdem vorher am Empfang oder der Station anmelden. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besucher bleiben in Kliniken und Heimen vorerst auch geschlossen.