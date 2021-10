Kran hebt Moornixe aus dem Wasser

Die Moornixe ist wieder an Land. Am frühen Sonntag Morgen hat ein 450-Tonnen-Kran das Fahrgastschiff aus der Ruhr gehoben. Dafür hatten Taucher vorher Schlaufen an der Moornixe befestigt. Für die Aktion war extra die Straße Kassenberg gesperrt worden.

