Kostenlose Werbung

Ausserdem schaltet die Volksbank für die Firmen eine Anzeige in der Lokalzeitung, heisst es. So können die Kunden Ihren Lieferservice oder Online-Shop anbieten. Und der Bedarf sei da, heisst es. Es gebe viele Hilfsanfragen der Firmenkunden. Es gebe eine grosse Unsicherheit und finanzielle Sorgen. Die Bank bietet unter anderem auch eine Kreditsoforthilfe und Tilgungssaussetzungen an.