Kostenlose Hotline zu Coronavirus

Die Hotline ist für alle, egal welcher Krankenkasse wir angehören. Es werden Fragen beantwortet wie: Wohin bei Verdacht auf eine Infektion? Wie lange dauert es bis die ersten Symptome auftreten? Was sind sinnvolle Maßnahmen zum Schutz? Das Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen und verbreitet sich gerade rasant in China. Auch bei uns in Deutschland gibt es bereits mehrere Fälle. Trotzdem raten die Ärzte im Ruhrgebiet dazu, nicht in Panik zu verfallen. Das Coronavirus sei zum Beispiel nicht gefährlicher als eine Grippe, so ein Ärztesprecher.