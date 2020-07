Kontrollen und Naturschutz

Sie informieren die Menschen über den Schutz von Flora und Fauna und vermitteln darüber hinaus, wenn es Konflikte gibt, z.B. in den Rheinwiesen. Nicht zuletzt kontrollieren die Ranger, ob sich Hundehalter an die Leinenpflicht in Naturschutzgebieten halten oder ob Wanderer dort die Wege verlassen. Im vergangenen Jahr hatte der Kreis Wesel die Forstwirte bereits in Naturschutzgebieten eingesetzt.