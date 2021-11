Konkurrenz mit Kampfpreisen

Der Zug startet mittags von Essen und Duisburg aus und ist am frühen Abend in der bayerischen Hauptstadt. Der Zug in der Gegenrichtung startet morgens in München und kommt nachmittags im Ruhrgebiet an. Im April sollen weitere Strecken dazu kommen. Bislang kann man vom Ruhrgebiet aus u.a. nach Hamburg und Berlin reisen. Für den Flixtrain müssen extra Tickets gekauft werden. Fahrkarten der Bahn gelten nicht. Das Unternehmen wirbt mit Kampfpreisen. Tickets für lange Strecken gibt es häufig schon für 10 Euro.