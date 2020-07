Komplizierter Feuerwehreinsatz in "Lost Place"

Am Wochenende hat sich in einem sogenannten "Lost Place" in Bochum ein tödliches Drama abgespielt. Eine junge Frau war mitten in der Nacht auf einem verlassenen Gelände im Westpark zusammengebrochen. Die Rettung durch die Feuerwehr war kompliziert.

