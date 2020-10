Komplizierte Bomben-Entschärfung in Essen

In Essen müssen noch heute Abend zwei Blindgänger entschärft werden. Sie liegen auf der Sportanlage der Uni Duisburg-Essen direkt an der B224. Die besondere Herausforderung dabei: Eine der Bomben liegt in elf Metern Tiefe in einem Sumpf aus Erde und Grundwasser.

© Feuerwehr Essen (Facebook)