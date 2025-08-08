Kommunalwahl: Wahllokale ändern sich teilweise

Deshalb müssten Wahlberechtigte damit rechnen, dass sie ihre Stimme dieses Mal in einem anderen Wahllokal abgeben müssen. Betroffen seien 14 von insgesamt 27 Wahlbezirken:





Stadtmitte-Zentrum (KWB 01)

Eppinghofen-Nordwest (KWB 02)

Eppinghofen-Ost (KWB 03)

Stadtmitte-Ost (KWB 04)

Kahlenberg (KWB 05)

Holthausen-Süd (KWB 06)

Holthausen-Nord (KWB 07)

Heißen-Süd, Heimaterde (KWB 08)

Heißen-Mitte (KWB 09)

Heißen-Ost (KWB 10)

Mellinghofen (KWB 12)

Dümpten-Süd (KWB 13)

Saarn-Zentrum (KWB 24)

Saarn-Siedlungen (KWB 25)





Grund für die Maßnahme seien unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der Bevölkerung. Deshalb mussten nach den kommunalwahlrechtlichen Bestimmungen die oben genannten Gebietszuschnitte verändert werden.





Die Wahlbenachrichtigungen werden bei uns in Mülheim in der Zeit vom 15. August bis 23. August 2025 zugestellt. Auf den Benachrichtigungen ist unter anderem der Wahlraum abgedruckt, in dem am 14. September die Stimme abgegeben werden muss. Hier gibt es alle Infos zur Kommunalwahl.







