Kölner Straße wird halbseitig gesperrt

Auf der Kölner Straße in Mülheim sollten Autofahrer ab Montag (12.9.) besser etwas mehr Zeit einplanen. In Höhe der Kreuzung Heidendoren gibt es dann eine neue Baustelle. Die medl saniert den Straßenkanal. Hierfür muss die Kölner Straße in dem Bereich halbseitig gesperrt werden.

© Matthias Graben/FUNKE Foto Services