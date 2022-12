Koala-Taufe im Duisburger Zoo

Das Männchen heißt Yunga (Bruder), das Weibchen wurde auf den Namen Erlinga (trockenes Holz) getauft. Jeden Mittwoch und Sonntag werden die Koalas im Duisburger Zoo öffentlich gewogen. Die beiden jüngsten Mitglieder des Koalahauses bringen mittlerweile je gut drei Kilogramm auf die Waage. Weiterer Nachwuchs ist unterwegs. Drei Koala-Babys könnten in den nächsten Wochen auf die Welt kommen. Dass in einem Zoo zeitgleich so viele Koala-Kinder betreut werden, ist etwas ganz Besonderes, heißt es.