Knapp 58 Prozent der Mülheimer voll geimpft

Die Inzidenz in Mülheim liegt mittlerweile den dritten Tag in Folge bei 19,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Stand 10.8., 6 Uhr). Das zeigen die aktuellen Zahlen der Stadt.

