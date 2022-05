Klinik bedankt sich mit Aktionstag

Das Pflegeteam zeigt zum Beispiel in fünf Zelten die verschiedenen Bereiche der Pflege. Von der Intensivstation, über den OP-Bereich, bis hin zum Herzkatheterlabor – alles wird vorgestellt und ihr könnt da reinschnuppern und aktiv mitmachen. Ihr könnt eine Aromatherapie ausprobieren, eine Schlüsselloch-OP am Modell üben und und und – Außerdem gibt’s Kaffee und frische Waffeln von der Pflegedirektion. Wir wünschen euch viel Spaß und sagen DANKE an alle Mülheimer Pflegerinnen und Pfleger!