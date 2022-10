Klimaschutz-Konferenz heute im Online-Stream

Die Mülheimer Initiative für Klimaschutz hat zahlreiche Experten und Fachleute vor Ort eingeladen. Sie berichten über die bisherigen Pläne in der Stadt, was schon umgesetzt worden ist und welche Maßnahmen noch kommen werden. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr kostenlos und online statt. Hier geht es zum Videostream. Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, den Klimaschutz bei uns in Mülheim messbar zu verbessern, Menschen in der Stadt für die Idee zu begeistern und zum Mitmachen anzuregen.