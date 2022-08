Klaviere mit Elfenbeintasten rufen Zoll auf den Plan

So werden für alte Musikinstrumente Artenschutz-Dokumente benötigt. Diese lagen laut Zoll aber nicht vor. Bis die Papiere nachgereicht sind, werden die beiden Flügel in einem Klavierbetrieb gelagert. Die Instrumente wurden in den Jahren 1896 und 1910 gebaut und sollten an zwei Firmen in Deutschland geliefert werden. Nach dem Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen ist der Handel mit Elfenbein stark geregelt. Trotzdem werden jedes Jahr immer noch Tausende Elefanten getötet, um die Stoßzähne zu Geld zu machen. Die EU hat erst Anfang des Jahres die Auflagen für Einfuhren noch einmal verschärft.