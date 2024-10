Neue Außenanlage für Brillenpinguine im Duisburger Zoo

Ein drei Meter hoher Wasserfall, einige künstliche Felsen und ein Sandstrand - die neue Pinguin-Anlage soll an den Heimatort Südafrika der Pinguine erinnern. Außerdem können die Besucher die Brillenpinguine durch begehbare Glasscheiben beim Schwimmen beobachten. Finanziert wurde das Projekt durch die Sparkasse, die mit 450.000 Euro alleiniger Sponsor ist.

Im Freien seien die Brillenpinguine laut dem Duisburger Zoo „stark gefährdet“. Experten befürchten, dass der Brillenpinguin in 30 Jahren ausgestorben sein könnte. So heißt es in einer Pressemitteilung des Duisburger Zoos. Artenschutzmaßnahmen der weltweiten Zoogemeinschaft sollen das verhindern.