Klarlack gegen Coronaviren

Die Ruhrbahn ist heute mit ihren Tests durch. Sie hat seit Ende Mai in verschiedenen Bussen und Bahnen einen Klarlack getestet. Er soll gegen die Übertragung des Coronavirus helfen. Der Lack soll dafür sorgen, dass die Viren nicht an Haltestangen, Handgriffen oder am Lenkrad haften bleiben.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services