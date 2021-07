Kitas fehlen Fachkräfte

Fast 38 Prozent der befragten Erzieherinnen gaben an, zeitweise für 17 und mehr Kinder gleichzeitig verantwortlich zu sein. Über 13 Prozent kümmern sich sogar um mehr als 21 Kinder. Rund jede zweite gab an, dass sie wegen der Arbeitsbelastung nicht auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder eingehen kann. Mehr als 39 Prozent arbeiten nach eigenen Angaben häufig unbezahlt und außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit, um ihre Aufgaben überhaupt erledigen zu können. Im Schnitt fehlt es an vier bis fünf zusätzlichen Mitarbeitern pro Einrichtung. Die verdi fordert deshalb schnell eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.