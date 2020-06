Kitas betreuen wieder alle Kinder

In den Kitas unserer Stadt werden ab heute wieder alle Kindergartenkinder betreut, wenn auch etwas eingeschränkt. Die wöchentliche Betreuungszeit reduziert sich um zehn Stunden. Das hat das NRW-Familienministerium so festgelegt. Haben Eltern also eigentlich 45 Stunden in der Woche mit der Kita vereinbart, sind es jetzt erst einmal nur 35 Stunden.

© Alexandra Roth/FUNKE Foto Services