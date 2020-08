Kita-Kind hat Corona

Weil durch die Vorgaben des Landes in den Kitas keine Abstandsregelungen gelten, musste das Gesundheitsamt eine weitreichende Quarantäne für Kinder und Personal anordnen. Die Eltern sind schon alle informiert worden. Die betroffenen Kinder können freiwillig einen Corona-Test machen. Der ist kostenlos im Diagnosezentrum an der Mintarder Straße in Saarn möglich. Sobald ein negatives Testergebnis vorliegt, besteht die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt die Quarantäne vorzeitig aufhebt.