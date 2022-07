Kirmesvermittler suchen Aushilfen für Crange und Co

Egal ob es um Aushilfsarbeiten beim Eisverkauf, als Servicekraft im Bierzelt oder beim Auf- und Abbau der Fahrgeschäfte geht - das Vermittlungsbüro arbeitet eng mit vielen Schaustellern zusammen und stellt die Kontakte her. Allerdings muss jede Aushilfe bereits volljährig sein. Geöffnet ist das mobile Vermittlungsbüro der Agentur für Arbeit in der Jugendkunstschule (Dorstener Straße 476 in Herne) ab dem 28. Juli bis zum 12. August. Und zwar montags bis donnerstags von 10:00 bis 15.00 Uhr. Am Freitag ist das Büro in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr besetzt. Telefonisch ist das mobile Vermittlungsbüro für Bewerber während der Öffnungszeiten unter 0151-12631585 zu erreichen. Für Schausteller gibt es eine Extra-Hotline: 0170-7987417.