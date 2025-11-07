Kirchenkreis An der Ruhr trifft sich zur jährlichen Besprechung
Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 05:07
Der evangelische Kirchenkreis An der Ruhr trifft sich heute (7.11.) und morgen zur sogenannten Kreissynode. Das ist eine jährliche Besprechung über die Pläne für das kommende Jahr.
Bei der Besprechung sind die Pfarrer und von der Gemeinde gewählte Kirchenmitglieder dabei. Dieses Jahr wird zum Beispiel die Finanzierung der zukünftig gemeindeübergreifenden Jugendarbeit Thema sein. Zum Evangelischen Kirchenkreis An der Ruhr zählen rund 37.000 Gemeindemitglieder. Der Kirchenkreis ist in nahezu allen Stadtteilen von Mülheim vertreten.