Kinderpornografie: Details zur Razzia im September

Die Zahler der User sei in die Hunderttausende gegangen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul, der heute bei der Pressekonferenz in Duisburg dabei war. Einige User seien schon identifiziert. An alle anderen hat die Polizei den Appell gerichtet, sich Hilfe zu holen und Reue zu zeigen. Wenn wir vor der Tür stehen, ist es dafür zu spät, heißt es. Die Ermittlungen gegen die Plattform-Betreiber laufen schon seit vier Jahren. Ein Zufallstreffer brachte die Polizei auf einen Duisburger, der sich nur ein einziges Mal eingeloggt hatte. Er übergab seine Zugangsdaten. Die Ermittler konnten so nach und nach immer tiefer in die Strukturen der Plattform eintauchen und schließlich so die Hintermänner identifizieren. Sechs Verdächtige, darunter zwei Männer aus NRW, sitzen in Untersuchungshaft.