Kindergräber: Rat ändert Friedhofssatzung

Um die Gestaltung von Kindergräbern gab es in der Vergangenheit immer wieder Streit. Eltern wollten diese gern kinderfreundlicher anlegen, durften das aber wegen der Friedhofssatzung nicht. Auslöser für den Vorstoß der CDU war der aktuelle Fall einer Mülheimer Mutter. Sie wollte das Grab ihres Sohnes mit Steinen einfassen. Als ihr das verboten wurde, hatte sie eine Online-Petition gestartet. Nach der aktuellen Entscheidung will die Verwaltung jetzt überlegen, in der Friedhofssatzung noch mehr zu ändern. Dann könnten auch andere Gräber in Zukunft flexibler gestaltet werden.