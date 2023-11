Kinderdisko beim CVJM bewilligt

Die Kinderdisko soll einmal im Monat stattfinden, erster Termin ist kommenden Donnerstag (24.11.). Von 15 bis 19 Uhr können sich Kinder in den Räumlichkeiten des CVJM austoben, tanzen und neue Freundschaften knüpfen. Für Softdrinks und Snacks ist gesorgt.

Die Lebenslust Beratungsstelle SVLS e.V. hat die zwei Projekte "Mülheim unterm Regenbogen" und "Regenbogenplatz" beantragt. Details dazu werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Die Projekte werden mit Fördermitteln finanziert, die der Entwicklung der Mülheimer Innenstadt zugute kommen sollen. Bis Ende 2025 ist noch Geld im Fördertopf. Wer interessante Projektideen hat, kann sich mit dem team/Innenstadt telefonisch unter 0208/455-6115 oder per E-Mail an info@team-innenstadt.de in Verbindung setzen.