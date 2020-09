Kinder-Shows im Innenhof von Schloss Broich

Unter anderem gibt es Zauberei, Artistik, Theater und Puppenspiel. Wer hingehen möchte, braucht dafür ein Ticket. Wegen Corona ist die Zahl der Besucher begrenzt. Die kostenlosen Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Touristinfo an der Schollenstraße in der Innenstadt. Hier gibt es noch mal alle Infos und das genaue Programm. Offizieller Weltkindertag unter dem UNICEF-Motto "Kinderrechte schaffen Zukunft!" ist übrigens am 20. September.