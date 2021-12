Kinder-Impfungen ab Freitag

Sie bekommen einen speziell abgestimmten Stoff der Firma BioNTech. Geimpft wird an der Willy-Brandt-Schule, dem Technikum in der Speldorfer Parkstadt, im Gymnasium Heißen und im Berufskolleg Stadtmitte. Termine gibt es nicht. Deshalb könnten Wartezeiten entstehen, heißt es. Aus Sicherheitsgründen werden an diesen Impfstellen ausschließlich Kinder geimpft. Ein Kinderarzt oder eine -ärztin sollen immer anwesend sein. Das Angebot soll das Angebot der Kinder- und Jugendärzte ergänzen.