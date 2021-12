Kinder-Impfaktion der Stadt läuft weiter

Mit 350 Impfungen verzeichnet das Gymnasium Heißen die meisten, die Willy-Brandt-Schule mit 131 die wenigsten. Die Zahlen teilt die Stadt Mülheim auf unsere Anfrage mit. Am häufigsten wurden Elfjährige mit dem angepassten BioNTech-Stoff geimpft, am seltensten Fünfjährige. Auffällig ist, dass rund 20 Prozent der Kinder nicht aus Mülheim stammen. Die Stadt hatte zunächst angekündigt, dass Kinder, die in Mülheim wohnen oder hier zur Schule gehen eine Impfung bekommen können. Erste Anlaufstelle für die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen sind nach wie vor die Kinderärzte. Das Angebot der Stadt ist als Ergänzung gedacht.





Offenbar werden nicht alle Impfstellen von den Tageszeiten her durchweg gut angenommen. Deshalb werden die Zeiten laut Stadt jetzt teilweise angepasst:





Kinderimpfungen im Technikum: Alle folgenden Termine werden auf 14-20 Uhr verlegt (vorher 8-20 Uhr), abgesehen vom Zweitimpftermin am 09.01., der bleibt bei 8-20 Uhr.





Impfstelle Saarn / Kirmesplatz:





Ab 01.01.2022 10-18 Uhr





Hier gibt es weitere städtische Termine in den nächsten Wochen.