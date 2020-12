Kind aus der Ruhr gerettet

Ein Spaziergänger hat in Mülheim ein Kind aus der Ruhr gerettet. Wie jetzt bekannt wurde, war ein vierjähriger Junge am Sonntagnachmittag mit seinem Laufrad ins Straucheln geraten und über eine Böschung in die Ruhr gestürzt. Passiert war das am Ruhrinselweg.

© Martin Möller / Funke Foto Services