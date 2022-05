Kidical Mass führt durch Broich und Speldorf

Kinder und Jugendliche sollten sich sicher und selbständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können, heißt es. Leider werde das durch das aktuelle Straßenverkehrsrecht verhindert, das das Auto bevorzuge.





Die Forderung: "Städte und Gemeinden müssen die Freiheit erhalten, kinder- und fahrradfreundliche Maßnahmen nicht nur an einzelnen Gefahrenstellen umzusetzen, sondern im gesamten Stadtgebiet. Das umfasst z. B. geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege oder Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen, geschützte Kreuzungen nach niederländischem Vorbild sowie Schulstraßen, Fahrradstraßen und -zonen als flächendeckendes Netz und Grundlage für ein sicheres Schulwegenetz."





An diesem Wochenende gibt es rund 180 solcher Veranstaltungen in Deutschland. Die in Mülheim startet auf dem Schulhof der Grundschule Krähenbüschken am Werntgens Hof. Die gemütliche Runde soll sieben Kilometer lang sein.