Keine konkreten Straftaten nachzuweisen

Ein Verfahren wurde an die Staatsanwaltschaft Essen abgegeben, da der Jugendliche dort wohnt. Die Ermittler hatten nach der Schlägerei Zeugen vernommen und Videos ausgewertet und insgesamt neun hauptsächlich Jugendliche ermittelt. Ihnen konnten aber keine konkreten strafbaren Handlungen nachgewiesen werden, heißt es auf Nachfrage von Radio Mülheim. Sie hätten die Vorwürfe abgestritten. Zeugen konnten nicht sie nicht direkt in Zusammenhang mit der Schlägerei bringen. Ende April sollen an der Haltestelle Stadtmitte mindestens 50 Jugendliche irakischer und deutscher Herkunft aufeinander losgegangen sein. Teilweise hatten sich laut Polizei auch Erwachsene in den Streit eingemischt. Drei Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auslöser für die Schlägerei sollen Beleidigungen der Beteiligten untereinander gewesen sein.