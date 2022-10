Keine Gaspreis-Erhöhung bei der medl bis Jahresende

Der Mülheimer Energiedienstleister medl kündigt stabile Gaspreise bis Ende Dezember an. Zumindest in den nächsten Wochen müssen die Kunden also nicht mit Preiserhöhungen rechnen. Das gelte zumindest für die Sondertarife und damit für die meisten medl-Kunden, so der Unternehmensvorstand im WAZ-Interview.

© Martin Möller / Funke Foto Services