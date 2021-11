Keine Flüge mehr nach Norderney

Wir hatten in diesem Jahr einige tausend Kunden und haben trotz Corona unsere Ziele erreicht, sagt Geschäftsführer Simon Huthwelker. Wir hätten gerne weitergemacht, aber die Spritpreise sind zu hoch. Allein den Sommer über sind sie um 20 Prozent gestiegen. Huthwelker geht davon aus, dass es noch schlimmer wird - unter anderem wegen des CO2-Zuschlags und Ziele der EU, Emissionen zu senken. Das rechnet sich nicht bei einem Kleinflugzeug mit neun Sitzen, so Huthwelker weiter. Er müsste die Flugtickets deutlich teurer anbieten. Das würden die Kunden nicht mittragen. Bislang konnte er einen Frühbuchertarif ab 99 Euro anbieten. MeerExpress war mit seinen Flügen vom Ruhrgebiet auf die Nordseeinseln erst Ende März an den Start gegangen.