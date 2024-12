Mallorca-Flüge von Dortmund aus bleiben erhalten

Wie der Flughafen jetzt mitteilt, wird das Unternehmen Condor in die Lücke springen. Ab Mai 2025 werden zunächst drei Verbindungen pro Woche angeboten. Ab Mitte Juni sollen täglich Flüge starten und landen. Für den Flughafen in Dortmund ist das Mallorca-Geschäft von zentraler Bedeutung. Im letzten Jahr hätten fast 200.000 Passagiere die Verbindung genutzt. Auch Eurowings hat angekündigt, das Angebot in Dortmund massiv zusammenzustreichen. Unter anderem werden Rhodos, Malaga, Alicante oder München nicht mehr angeflogen.